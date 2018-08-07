سفينة يُشتبه في حملها للفحم الكوري الشمالي في أحد مواني كوريا الجنوبية

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا إن سفينة يُشتبَه في تهريبها للفحم الكوري الشمالي عبر روسيا ترسو حاليًا في ميناء بكوريا الجنوبية.ونقل الراديو عن موقع تتبع السفن العالمي "مارين ترافيك" قوله إن السفينة "جين لونغ كات" ترسو في ميناء بوهانغ بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، منذ صباح يوم السبت الماضي.ووفقًا لصور الأقمار الصناعية المقدمة من شركة "بلانيت لابس" الأمريكية، قالت الإذاعة إن السفينة كانت راسية بجوار أكوام من مادة سوداء، في ميناء بمدينة ناخودكا الروسية، في الأول من أغسطس.وقد رفضت وزارة الخارجية الكورية أي تكهنات بشأن الواردات المزعومة من الفحم الكوري الشمالي، قائلة إن سيول وواشنطن تعملان بشكل وثيق للقضاء على الشحنات غير القانونية، وأن 9 سفن تخضع للتحقيق حاليًا بسبب الانتهاكات.