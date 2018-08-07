تقييد سير المركبات خلال المستويات العالية من الغبار الناعم

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سيدخل قانون جديد حيز التنفيذ في مطلع العام القادم في كوريا يتم بموجبه تقييد سير المركبات عندما ترتفع مستويات الغبار الناعم في الجو.وقالت وزارة البيئة الكورية إن الحكومة وافقت اليوم الثلاثاء على اقتراح بسنِّ قانون خاص لتخفيض وإدارة الغبار الناعم، وسوف يدخل القانون حيز التنفيذ في فبراير.وبموجب هذا القانون الخاص، سيمكن لحكومات المدن والحكومات الإقليمية تقييد سير المركبات على الطرق إذا وصلت مستويات الغبار الناعم في الجو إلى درجات معينة، من أجل تنفيذ إجراءات الطوارئ لتخفيض تركيزات الغبار.كما يتيح القانون تغيير ساعات تشغيل المرافق التي تصدر عنها الملوثات، وتوصية تلك المنظمات بوقف عملياتها مؤقتا.وسيتم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة مشكلة الغبار الناعم برئاسة رئيس الوزراء، بما يتماشى مع القانون.