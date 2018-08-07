الرئيس مون يدعو رؤساء المؤسسات الدستورية إلى الغداء يوم الجمعة

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دعا الرئيس مون جيه إين كبار قادة المؤسسات الدستورية الخمس إلى مكتبه يوم الجمعة المقبل، لحضور مأدبة غداء.وقال مصدر داخل المعسكر الحاكم اليوم الثلاثاء إن الرئيس مون سيتناول الغداء مع الشخصيات الخمس رفيعة المستوى، احتفالًا بتنصيب رئيس البرلمان "مون هيه سانغ" الشهر الماضي.وإلى جانب رئيس البرلمان، سيشارك رئيس المحكمة العليا "كيم ميونغ سو"، ورئيس الوزراء "لي ناك يون"، ورئيس المحكمة الدستورية "لي جين سونغ"، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات "كوان سون إيل".وخلال الاجتماع، من المتوقع أن يناقش الرئيس والمشاركون الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك اتجاه الحكومة في إدارة شؤون الدولة.