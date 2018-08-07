كوريا الشمالية تعيد مواطنا كوريا جنوبيا

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أعلنت وزارة التوحيد في سيول أن كوريا الشمالية أعادت صباح اليوم الثلاثاء مواطناً كوريا جنوبيا، كان قد دخل إلى الشمال بطريقة غير مشروعة.وأوضح مسؤول في الوزارة أن كوريا الشمالية أعادت المواطن الكوري الجنوبي المعروف باسم العائلة "صو" والبالغ من العمر 34 عاما، عبر قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" في الساعة الحادية عشرة صباحا.وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت السلطات في الجنوب أمس الاثنين من خلال رسالة تحمل توقيع اللجنة المركزية للصليب الأحمر الكوري الشمالي، بأنها ستعيد المواطن الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء، موضحة أنه دخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة يوم 22 يوليو الماضي.وأبلغت سيول بيونغ يانغ في وقت لاحق من يوم أمس الاثنين أنها ستتولى مسؤولية ذلك المواطن الجنوبي.وقد أعربت وزارة التوحيد عن تقييم إيجابي لإعادة كوريا الشمالية المواطن الجنوبي لأسباب إنسانية.