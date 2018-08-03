واشنطن تقترح إرسال وزير خارجيتها إلى بيونغ يانغ مرة أخرى

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اقترح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إرسال وزير خارجيته "مايك بومبيو" إلى كوريا الشمالية مرة أخرى للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ومواصلة المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية إن "ترامب" قدّم هذا الاقتراح فى رسالته الأخيرة إلى الزعيم الكوري الشمالي، والتي تم تسليمها إلى وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" خلال مشاركته في منتدى "آسيان" الإقليمي فى سنغافوره، الأسبوع الماضى.وأكد "بولتون" أن الوزير "بومبيو" مستعد لزيارة كوريا الشمالية مجددا للالتقاء بـ"كيم"، وأن "ترامب" مستعد أيضًا للالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي في أي وقت.لكن "بولتون" شدد في الوقت نفسه على أن إدارة "ترامب" ستواصل ضغوطها القصوى على كوريا الشمالية حتى يتم إخلاؤها من الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لم تتخذ حتى الآن الخطوات التي ترى واشنطن أنها ضرورية من أجل تفكيك برنامج أسلحتها النووية.