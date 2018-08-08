اجتماعات بين وزيريْ خارجية كوريا الشمالية وإيران

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أجرى وزيرا خارجية كوريا الشمالية وإيران محادثات أمس الثلاثاء بعد ساعات من إعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها على طهران.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بعد الاجتماع الذي عُقد بين الوزير "محمد جواد ظريف" ونظيره الكوري الشمالي "ري يونغ هو" في العاصمة الإيرانية طهران.وقال البيان إن الجانبين أعربا عن ارتياحهما للعلاقات الثنائية القائمة، وطالبا بالمزيد من توسيع العلاقات.وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا آخر التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.ولفت الاجتماع الانتباه حيث جاء في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الشمالية لرفع العقوبات الأمريكية عنها، وأيضا في أعقاب إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، بعدما كان قد تم رفعها في عام 2015 بموجب الاتفاق النووي الإيراني.