كوريا الشمالية تواصل أعمال الهدم في موقع صاروخي

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قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية إن بيونغ يانغ تتخذ حاليا خطوات إضافية لتفكيك موقع رئيسي لاختبار محركات الصواريخ، وذلك بناء على الاتفاق الذي أبرمه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في القمة التي عقدت بينهما في شهر يونيو الماضي.وأفاد التقرير الذي نشره الموقع أمس الثلاثاء بأن الصور التي تم التقاطها بواسطة أقمار صناعية تجارية يوم الثالث من أغسطس تُظهر إزالة وتعديل المزيد من المرافق والبنية التحتية في محطة "صو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شمال "بيونغ آن".وأوضح المحلل "جوزيف بيرموديز" في التقرير أن السلطات الكورية الشمالية واصلت هدم قاعدة المنصة الرأسية لاختبار محركات الصواريخ، والتي ظلت تُستخدم في اختبار وتطوير محركات الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية. كما أشار إلى أنه على الرغم من أن تفكيك منصة الاختبار الرأسية يعتبر إنجازًا لاتفاقية "كيم" مع "ترامب" التي تم التوصل إليها في سنغافوره، إلا أن النشاطات التي تجري حاليا في منصة الإطلاق يبدو أنها تتجاوز هذه الاتفاقية.لكن التقرير شدد على أنه يجب النظر إلى هذه الأنشطة بحذر، وباعتبارها "خطوات أولية"، حيث لا يعتبر أيٌّ منهما "دائمًا" أو "لا رجعة فيه".