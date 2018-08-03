تقرير يحذر من تعرض اتفاقية التجارة المعدلة بين سيول وواشنطن للخطر

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قال تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الثلاثاء إن اتفاقية التجارة الحرة المعدلة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتعرض للخطر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض تعريفات جمركية ثقيلة على واردات بلاده من السيارات وقطع غيار السيارات.وأوضح التقرير أن هناك احتمالا بألا يصدق البرلمان الكوري الجنوبي على اتفاقية التجارة الحرة الوحيدة التي نجحت إدارة "ترامب" في إعادة التفاوض بشأنها، ما لم تقم واشنطن باستثناء سيول من الرسوم الجمركية المتوقع تطبيقها على السيارات المستوردة، بنسبة 25%.وقال التقرير إن حالة كوريا الجنوبية هي الأولى التي تتوصل فيها إدارة "ترامب" إلى اتفاق حول إعادة التفاوض، وأنها تقدم نموذجًا للاتفاقات الأخرى، لكن هذا الاتفاق معرض للخطر لأن "ترامب" هدد فيما بعد بفرض تعريفات جمركية بنسبة تصل إلى 25% على واردات بلاده من السيارات وقطع غيارها لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وذلك بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962.ونقلت الصحيفة عن زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية "هونغ يونغ بيو" قوله الشهر الماضي إن البرلمان الكوري لا يمكن أن يصدق على الاتفاقية المعدلة إذا قررت الولايات المتحدة تطبيق المادة 232 وفرضت تعريفة إضافية على وارداتها من السيارات الكورية.