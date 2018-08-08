وثيقة تكشف عن محاولة المحكمة العليا التأثير على حكم للمحكمة الدستورية

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تبين أن المحكمة العليا تحت رئاسة كبير القضاة السابق "يانغ سونغ تيه" قد حاولت التأثير على حكم المحكمة الدستورية في قضية ذات صلة بالعمال.وعلمت "كي بي إس" أن تلك المحاولة تم الكشف عنها في وثيقة أعدها "إيم جونغ هون" نائب المدير السابق لإدارة المحكمة الوطنية التابعة للمحكمة العليا. ويعتقد أن "إيم" أعد هذه الوثيقة في نوفمبر 2015 لتقديم تقرير إلى المكتب الرئاسي بهذا الشأن.وفي الوثيقة، قالت المحكمة العليا إنه من المرجح أن تنقض المحكمةُ الدستورية حكمَ المحكمة العليا ضد العمال المضربين عن العمل، مما سيجعل من المستحيل معاقبة المضربين عن العمل.ونصحت المحكمة العليا المكتب الرئاسي بمنع المحكمة الدستورية من إصدار مثل ذلك الحكم.ويبدو أن المحكمة العليا حاولت استخدام المكتب الرئاسي للتدخل في قرار المحكمة الدستورية للدفاع عن حكمها في تلك القضية.ويذكر أن المحكمة الدستورية لم تصدر حتى الآن قرارًا في هذه القضية.