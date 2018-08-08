الكوريتان تجريان تفتيشا مشتركا على الآفات في جبل كوم كانغ

من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اليوم الأربعاء عمليات تفتيش مشتركة في منتجع جبل "كوم كانغ" الكوري الشمالي للتحقق من الأضرار الناجمة عن الحشرات الضارة هناك.وفي هذا السياق، عبر الحدود وفدٌ كوري جنوبي مكون من 12 عضوا في الساعة الثامنة و39 دقيقة من صباح اليوم للمشاركة في عمليات التفتيش التي تستغرق يوما واحدا.وسيقوم المسؤولون من الكوريتين معا بفحص موقعين في منطقة جبل "كوم كانغ" على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، كما سيناقشان جداول زمنية لتنفيذ عمليات مشتركة لمكافحة الآفات.ومن المنتظر أن تحدد كوريا الجنوبية بعد ذلك نوع مبيدات الآفات التي ستستخدم والتي لا تدخل ضمن قائمة المواد الممنوع منحها لكوريا الشمالية بناء على العقوبات الدولية.وقد اقترحت كوريا الشمالية إجراء هذا التفتيش المشترك يوم 30 يوليو، وقبلت سيول المقترح في اليوم التالي.