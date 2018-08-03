الرئيس يعرب عن تأييده لتخفيف نظام الفصل بين البنوك والصناعات

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أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن اعتقاده بضرورة تخفيف نظام الفصل بين البنوك والصناعات، خاصة بنوك الإنترنت.جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في منتدى خاص لإصلاح القيود المفروضة على بنوك الإنترنت أمس، حيث أشار إلى أن بنوك الإنترنت التي تحظى بشعبية كبيرة من المواطنين العاديين بسبب ما تطرحه من منتجات وخدمات مالية جديدة، تواجه صعوبات بسبب القيود، مؤكدا على ضرورة تخفيف القيود عنها.وقال إنه من الضروري تغيير بعض نظام الفصل بين البنوك والصناعات الذي يقيد امتلاك رؤوس الأموال الصناعية لحصص في البنوك، حتى تستطيع شركات المعلومات والاتصالات زيادة استثماراتها المالية وتقنياتها في بنوك الإنترنت.وفي المقابل أعربت جماعات مدنية عن قلقها من إمكانية استغلال ودائع المواطنين بواسطة الشركات الكبرى إذا تم تخفيف نظام الفصل بين البنوك والصناعات.تجدر الإشارة إلى أن هناك 5 مشروعات قوانين في هذا الشأن، بما فيها مشروع لتعديل قانون البنوك بهدف تخفيف الفصل بين البنوك والصناعات، مطروحة على البرلمان حاليا.