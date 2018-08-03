الجيش الكوري الجنوبي يقرر تخفيض سياراته الخاصة بـ417 سيارة

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قررت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تخفيض عدد السيارات الخاصة المقدمة إلى جميع الجنرالات بدءا من شهر نوفمبر، بحيث يتم تقديم السيارات الخاصة إلى الضباط برتبة فريق أو أعلى فقط. كما من المقرر أن يتم وقف تقديم السيارات الخاصة إلى الجنرالات الذين يعملون حاليا في الوزارات الحكومية، بما فيها مقر وزارة الدفاع.وبهذا، سينخفض عدد السيارات الخاصة التي يستخدمها الجيش الكوري بمقدار 417 سيارة، أي حوالي 55% من إجمالي 765 سيارة.وأوضحت وزارة الدفاع أن الجنود السائقين الحاليين من المقرر أن يتم تحويلهم إلى جنود مقاتلين تدريجيا، كما أن هذا القرار سيوفر 4 مليارات و760 مليون وون سنويا، أي ما يعادل حوالي 4,5 مليون دولار.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستبدأ في تشغيل طائرات بدون طيار لنقل الإمدادات العسكرية إلى الوحدات العسكرية الأمامية بدءا من عام 2024.وفي هذا السياق، ستبدأ في تجربة تشغيل 10 طائرات بدون طيار للنقل العسكري بدءا من النصف الثاني من هذا العام.