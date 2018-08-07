سيول تؤكد على ثقة واشنطن فيها بشأن الشكوك في قضية الفحم الكوري الشمالي

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رفضت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الشكوك التي أثارها البعض حول عدم قيام الحكومة بفرض عقوبات بشأن إدخال فحم كوري شمالي إلى البلاد سرا، وقالت إن الولايات المتحدة التي تقود عملية فرض العقوبات على كوريا الشمالية لم تقدم أي شكاوى بخصوص هذه القضية.وأوضح "كيم اوي كيوم" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في سيول في تصريحات صحفية دورية أن الولايات المتحدة لم تقدم أي شكاوى، كما أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت على ثقتها الكبيرة في الحكومة الكورية الجنوبية.وأشار كيم إلى أنه من الصعب فهم استمرار وسائل الإعلام المحلية في نشر أخبار سلبية حول هذه القضية رغم ثقة الولايات المتحدة في الحكومة الكورية.وحول التصريحات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" والتي قال فيها إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" لمناقشة قضية دخول الفحم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية سرا، قال كيم إنه لا علم له بهذا الموضوع.وتعليقا على موافقة الأمم المتحدة على مبادئ توجيهية جديدة لتسريع تقديم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية، قال كيم إن تقديم المساعدات الإنسانية ينبغي أن يتم طوال الوقت، معربا عن اعتقاده بأن هذه الخطوة ستسهم في جهود إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.