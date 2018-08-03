زيادة عدد السكان الكوريين بمقدار 82 ألف نسمة

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تجاوز عدد سكان كوريا الجنوبية 51 مليونا و770 ألف نسمة في العام الماضي بزيادة نسبتها 0.2 % بالمقارنة مع العام الأسبق، لكن عدد أفراد الأسر انخفض.جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الإدارة والأمن أمس، تضمن إحصاءات الإدارة والأمن لعام 2018، حيث اتضح أن عدد سكان كوريا الجنوبية قد بلغ 51 مليونا و778 ألفا و544 نسمة بزيادة 0.2%، أي 83 ألف نسمة، بالمقارنة مع العام الأسبق، بينما انخفض عدد أفراد الأسر بنسبة 0.04 شخص، ليصل متوسط عدد أفراد كل أسرة إلى 2.39 شخص.وحسب المدن والمقاطعات، ارتفع عدد السكان في مدينة "سيجونغ" ومقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ " وجزيرة "جيجو" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" ومدينة "إين تشون" ومقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" بالترتيب، بينما انخفض عدد السكان في بقية المدن والمقاطعات.خاصة شهدت العاصمة سيول أكبر انخفاض في عدد السكان، بمقدار 73 ألفا و190 نسمة بالمقارنة مع عام 2016.وبلغ متوسط أعمار المواطنين الكوريين 41.5 عام، بزيادة نصف سنة بالمقارنة مع العام الأسبق، حيث بلغ متوسط أعمار الرجال 40.4 عام، بينما بلغ متوسط أعمار السيدات 42.7 عام.وقال التقرير إن أكثر الأعمار انتشارا في العام الماضي بين السكان هو 46 عاما، أي المولودون في عام 1971.وفيما يخص متوسط الأعمار حسب المدن والمقاطعات، كان المتوسط في مدينة "سيجونغ" هو الأقل بـ36.7 عام، بينما كانت مقاطعة جنوب "جولا" الأعلى بـ45 عاما.