مراسم خاصة لانطلاق الفريق الكوري المشارك في دورة الألعاب الآسيوية

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أقام اتحاد الرياضة الكوري الجنوبي مراسم خاصة في ملعب إس كي لكرة اليد في حديقة الأولمبياد في سيول أمس، بمناسبة انطلاق الفريق الكوري الذي سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية القادمة في إندونيسيا، وذلك بحضور حوالي 600 لاعب، من أجل تقوية عزمهم على تحقيق الفوز في الدورة الآسيوية.وقد ارتدى اللاعبون المشاركون أزياء رسمية مكونة من سراويل زرقاء وسترات بيضاء.وحضر المراسم رئيس الوزراء "لي ناك يون" ورئيس اللجنة البرلمانية للثقافة والرياضة والسياحة "آن مين سوك"، ورئيس الاتحاد الكوري للرياضة "لي كي هونغ"، ووكيل وزارة الثقافة والرياضة "جون بيونغ كوك"، ورئيس فريق اللاعبين الكوريين "كيم سونغ جو".ويستهدف الفريق الكوري الجنوبي الفوز بأكثر من 65 ميدالية ذهبية ليحتل المركز الثاني للمرة السادسة على التوالي منذ دورة بانكوك في عام 1998، وسيبلغ عدد أعضاء الفريق ألفا و44 شخصا، بمن فيهم 807 لاعبين في 39 رياضة.ويذكر أنه تقرر أن تشارك الكوريتان بفرق موحدة في 3 رياضات، هي: كرة السلة للسيدات، ورياضة كانو، ورياضة التجديف. ويأتي ذلك للمرة الثانية بعد تكوين فريق موحد بين الكوريتين في رياضة هوكي الجليد في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية في شهر فبراير الماضي.وسوف تستضيف إندونيسيا دورة الألعاب الآسيوية القادمة بدءا من يوم 18 من شهر أغسطس الجاري بمشاركة حوالي 11 ألفا و300 لاعب من 45 دولة تابعة للجنة الأولمبية الآسيوية. وسيتنافس هؤلاء اللاعبون على 465 ميدالية ذهبية، وذلك على مدار 17 يوما، أي حتى يوم الثاني من شهر سبتمبر.وسوف يغادر الفريق الكوري الجنوبي الرئيسي إلى إندونسيا يوم 15 من هذا الشهر.