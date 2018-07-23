5,7 يوم متوسط إقامة السياح الأجانب في سيول

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اتضح أن معظم السياح الأجانب الذين زاروا العاصمة الكورية سيول، قد زاروا منطقة "ميونغ دونغ" التي تقع في وسط المدينة، وذلك بهدف التسوق وتذوق الأطعمة الكورية المتنوعة.جاء ذلك في مسح أجرته بلدية سيول على 3 آلاف سائح زاروا مدينة سيول خلال النصف الأول من هذا العام، حيث اتضح أن 55% منهم قد زاروا سيول بغرض قضاء وقت فراغ وللتسلية والاستراحة، وبلغ معدل أيام إقامتهم في سيول 5.7 يوم.وقال 84% منهم إنهم زاروا منطقة "ميونغ دونغ" لتصبح المنطقة الأكثر شعبية بينهم، كما قال 92% إنهم تمتعوا بالتسوق فيها، بينما قال 79% إنهم تمتعوا بتناول الأطعمة الكورية المتنوعة.ومن بين أكثر الأماكن تفضيلا للتسوق، أجاب 57% منهم بالمتاجر المعفاة من الضرائب في وسط المدينة، بينما أجاب 51% منهم بالأسواق التقليدية.وقال 68% منهم إنهم اشتروا مستحضرات تجميل كورية خلال زيارتهم لكوريا، بينما أجاب 55% منهم بأنهم اشتروا ملابس، وأجاب 39% بشراء منتجات غذائية.وفي مجال سياحة التمتع بالأطعمة، أجاب 94% منهم بتجربة الأطعمة الكورية في المطاعم، بينما أجاب 65% بتجربة أطعمة الشوارع، و50% منهم بالمقاهي المتخصصة.وحول كيفية حصولهم على معلومات عن السياحة في سيول، أجاب 58% بأنه تم عبر البحث في الإنترنت على أجهزة الاتصال المتحركة.وحول أكثر وسائل المواصلات استخداما، أجاب 59% بمترو الأنفاق، بينما أجاب 27% بسيارات الأجرة.وبلغت نسبة إعادة الزيارة إلى سيول بين السياح الأجانب 48.6%، بزيادة قدرها 6.1 نقطة مئوية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقالت بلدية سيول إن 90% من السياح الأجانب الذين زاروا كوريا قد أعربوا عن نيتهم إعادة زيارتهم إلى سيول.