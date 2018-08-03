تجاوز عدد مرات مشاهدة فيديو جزيرة دوك دو 10 ملايين مرة

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تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الخاص بجزيرة "دوك دو"، الذي قامت الحكومة الكورية بإنتاجه من أجل التصدي لادعاءات اليابان حول ملكية الجزيرة، 10 ملايين مرة خلال 4 سنوات.وطبقا لما ورد في موقع جزيرة "دوك دو" على الإنترنت اليوم، بلغ عدد مرات مشاهدة الفيديو عبر يوتوب، والذي تم إنتاجه بـ12 لغة مختلفة، 10 ملايين و800 ألف مشاهدة.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية كانت قد كشفت عن الفيديو باللغة الكورية يوم 31 من شهر ديسمبر في عام 2013، ثم ظلت أصدجرت منه نسخا بـ11 لغة أخرى.وحسب اللغات، بلغ عدد مرات مشاهدة الفيديو باللغة الكورية 8 ملايين و200 ألف مرة، وبالإنجليزية مليونين و230 ألف مرة، وباليابانية 230 ألف مرة.ويؤكد الفيديو الذي تبلغ مدته حوالي 5 دقائق على حق كوريا في ملكية جزيرة "دوك دو" ويرفض ادعاء اليابان بملكيتها، وذلك اعتمادا على الوثائق التاريخية.