رئيس الوزراء الكوري يلتقي بالسفير الأمريكي الجديد لدى سيول

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أعرب رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" خلال استقباله لـ"هاري هاريس" السفير الأمريكي الجديد لدى سيول في مقر الحكومة الكورية أمس، عن تطلعه إلى حل القضية النووية الكورية الشمالية واستقرار السلام في شبه الجزيرة الكورية اعتمادا على التعاون الكبير بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وطلب منه القيام بدور فعال في هذه العملية.كما قال "لي" إنه يرحب بتولي السفير "هاريس"، الذي يعرف عن كوريا جيدا، منصب السفير الأمريكي في هذا الوقت المهم، وأعرب عن تمنياته بالمزيد من تطوير العلاقات الكورية الأمريكية خلال فترة عمله.ومن جانبه، تحدث السفير الأمريكي عن مشاركة والده في الحرب الأهلية الكورية، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده للتواصل الوثيق مع كوريا الجنوبية وتعزيز التحالف الكوري الأمريكي وتطوير العلاقات بين البلدين.وأضاف أنه سيعمل على حل القضايا الراهنة، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية، والمفاوضات حول تكاليف الدفاع، إلى جانب القضية النووية الكورية الشمالية، وقضية إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.كما أعرب عن أمله في توسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والأمن السيبراني والصحة العامة وتمكين المرأة وغيرها من المجالات الجديدة.