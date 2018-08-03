كوريا الشمالية تدعو مجددا لإعلان نهاية للحرب الكورية

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دعت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العامل الحاكم في كوريا الشمالية الولايات المتحدة من جديد إلى العمل على إصدار إعلان عن نهاية الحرب الكورية، وقالت إنه إذا انتهى وضع الصراعات العسكرية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من خلال ذلك الإعلان فسيتم توفير الجو المواتي لبناء الثقة بين الطرفين.جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة الكورية الشمالية اليوم بعنوان "الإعلان عن نهاية الحرب يمثل أولوية"، حيث وصفت الإعلان عن نهاية الحرب بأنه مطلب عصري ويعتبر أولوية في عملية بناء السلام وضمان الأمن، ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية بل وأيضا في كل العالم.وحذرت الصحيفة من استمرار عدم الثقة والعلاقات العدائية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة رغم وضع الهدنة يعتبر أمرا غير طبيعي، وقالت إنه حان الوقت للإعلان عن نهاية الحرب.كما أشارت الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية ظلت تقترح إصدار الإعلان عن نهاية الحرب وتحويل اتفاقية الهدنة إلى اتفاقية للسلام باعتبار أن ذلك يعتبر أكثر السبل التي يمكن أن تخفف التوتر وتضمن السلام في شبه الجزيرة الكورية، وشددت على أن ذلك يمكن تحقيقه بشرط تحرك الطرفين معا.وقالت إن البيان الصادر عن القمة الكورية الشمالية الأمريكية يوم 12 يونيو ينص على بذل الطرفين جهودا مشتركة لبناء نظام للسلام الدائم.ويذكر أن كوريا الشمالية ظلت تشن حملات متتالية ضد الولايات المتحدة من أجل الإعلان عن نهاية الحرب الكورية، منذ أن أجرت محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الشهر الماضي، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى بناء الثقة بين بيونغ يانغ وواشنطن.