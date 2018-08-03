استمرار الانخفاض في معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين

Photo : YONHAP News

أجرت شركة "ريال متر" المتخصصة في استطلاعات الرأي العام في كوريا إحصائية على ألف و507 من المواطنين الكوريين البالغين في مختلف أرجاء البلاد منذ يوم 6 وحتى يوم 8 من هذا الشهر باستخدام الهواتف السلكية والنقالة، للتعرف على نسبة التقييم الإيجابي لتنفيذ السياسات الوطنية للرئيس "مون جيه إين"، حيث اتضح أن نسبة التأييد الشعبي لسياسات الرئيس "مون" بلغت 58%، وهي أقل نسبة يتم تسجيلها منذ تولي الرئيس السلطة.ومن جانبه، عقد المكتب الرئاسي اجتماعا لمراجعة القضايا الراهنة اليوم تحت إشراف "ليم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس، حيث تمت مناقشة نتائج استطلاعات الرأي حول نسبة تأييد سياسات الرئيس مون، وأسباب انخفاضها.وقال مصدر مسؤول في المكتب الرئاسي إن الاجتماع شهد مراجعة ذاتية وتأملا في نتائج استطلاع الرأي، حيث أكد المشاركون على قبول آراء المواطنين بكل احترام.وأوضح أن المكتب الرئاسي عقد الاجتماع من أجل مراجعة سبل التعامل الحكومي مع القضايا ذات العلاقة المباشرة مع معيشة الشعب.