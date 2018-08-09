الرئيس الإيراني يستقبل وزير الخارجية الكوري الشمالي

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استقبل الرئيس الإيراني "حسن روحاني" وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" في طهران أمس الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من إعادة إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض العقوبات على طهران.وقالت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية إن وزير الخارجية الكوري الشمالي أطلع "روحاني" على تطورات المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن.وخلال الاجتماع، انتقد "ري" واشنطن لانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في عام 2015 وإعادة فرضها للعقوبات على طهران، كما شدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين كوريا الشمالية وإيران، مشيرا إلى أن استراتيجية بلاده هي مواجهة السياسة الأحادية الأمريكية.ووفقًا لمكتب الرئاسة الإيرانية، أخبر "روحاني" الوزير الكوري الشمالي بأن الولايات المتحدة ذات مصداقية ضئيلة، ولا تفي بواجباتها ووعودها.وقال الرئيس الإيراني إنه يجب على طهران وبيونغ يانغ تطوير علاقاتهما الودية في ظل هذه الظروف.وقد أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن "ري" طلب هذه الزيارة شخصيًّا.