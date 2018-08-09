واشنطن تعرب عن ثقتها في التزام سيول بتطبيق العقوبات على بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ثقتها في تنفيذ سيول للعقوبات ضد كوريا الشمالية، وسط الجدل حول وصول شحنات من الفحم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مكتوب أمس الأربعاء إن كوريا الجنوبية شريك مخلص وموثوق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن البلدين يعملان بشكل وثيق حول القضايا الكورية الشمالية، وسيظلان على اتصال وثيق لتنسيق مواقفهما.وأضاف أن واشنطن تدرك أن حكومة سيول بدأت تحقيقات بشأن تك الشحنات.وتحقق كوريا الجنوبية حاليا في تسع قضايا لسفن محملة بالفحم الكوري الشمالي وصلت إلى البلاد، في انتهاك للعقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ.