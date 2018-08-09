الكوريتان تعقدان محادثات حول التعاون في السكك الحديدية

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تعقد كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اليوم الخميس الجولة الثانية من المحادثات حول تحديث وربط السكك الحديدية عبر الحدود بينهما.وسيلتقي الوفد الكوري الجنوبي الذي يضم ستة أعضاء ويرأسه "هوانغ سونغ كيو" وكيل وزارة النقل، مع وفد كوري شمالي مكون من ستة أعضاء أيضا، لإجراء المحادثات في مكتب العبور بين الكوريتين على خط "كيونغ أوي".ويناقش الجانبان خلال المحادثات الجداول الزمنية والخطط التفصيلية لعمليات التفتيش والفحص الميداني المشتركة على أقسام السكك الحديدية على طول المناطق الشمالية والغربية في كوريا الشمالية.ومن المقرر أن تبدأ عمليات التفتيش في أواخر هذا الشهر.وقد أجرت الكوريتان عمليات تفتيش مشتركة الشهر الماضي وعقدتا اجتماعات ذات صلة في مدينة كيسونغ الحدودية في كوريا الشمالية.