سيول توافق على زيارة وفد من لاعبي كرة القدم إلى كوريا الشمالية

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وافقت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم على زيارة وفد كوري جنوبي من لاعبي كرة القدم من الشباب تحت سن 20 سنة يضم 151 عضوا إلى بيونغ يانغ للمشاركة في بطولة دولية.وصرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم بأنها وافقت على زيارة الوفد إلى كوريا الشمالية للمشاركة في بطولة "كأس آري" الرياضية الدولية الرابعة التي ستقام في بيونغ يانغ خلال الفترة من 13 وحتى 18 من هذا الشهر.ويضم الوفد الكوري الجنوبي 84 لاعبا و26 صحفيا و16 من الإداريين، إضافة إلى كل من "تشيه مون سون" حاكم مقاطعة "كانغ وان" بصفته رئيسا لفريق مقاطعة "كانغ وان" لكرة القدم، و"كيم كونغ تشول" حاكم منطقة "يون تشون" كرئيس لفريق منطقة "يون تشون" لكرة القدم.كما سيزور كوريا الشمالية ضمن الوفد "كيم جونغ تيه" رئيس شركة هانا القابضة للتمويل ممثلا عن الشركات الراعية للبطولة.ومن المقرر أن يزور كوريا الشمالية برا عبر خط سكك "كيونغ أوي" الحديدية ثم يعود إلى البلاد عبر نفس الطريق.تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول مرة يقوم فيها وفد كوري جنوبي بهذا الحجم كوريا الشمالية منذ انطلاق حكومة الرئيس "مون جيه إين".ومن المتوقع أن تشارك في البطولة الدولية 8 فرق من 6 دول، هي الكوريتان، وروسيا، وروسيا البيضاء، وأزباكستان، والصين.ومن ناحية أخرى تمت الموافقة على زيارة وفد كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة التوحيد لكرة القدم بين عمال الكوريتين والتي من المقرر إقامتها في سيول يوم 11 من هذا الشهر.ومن المقرر أن يصل الوفد الكوري الشمالي المكون من 64 عضوا، بمن فيهم "جو يونغ كيل" رئيس لجنة تحالف جوسون العام للمهن، وهي جمعية عمالية في كوريا الشمالية، إلى البلاد برا عبر خط سكك "كيونغ أوي" الحديدية صباح الغد الجمعة.