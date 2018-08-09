استدعاء حاكم كيونغ سانغ مجددا في قضية تزوير الآراء

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تم استدعاء "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" مرة أخرى في التحقيقات الجارية في فضيحة تزوير الآراء على الانترنت، المتورط فيها المدون المعروف باسم "دروكنغ".وقد ظهر كيم أمام المحققين في الساعة 9:30 من صباح اليوم في مكتب فريق التحقيقات الذي يقوده المستشار المستقل "هو إيك بوم".ويُتهم "كيم"، النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الحاكم، بأنه تواصل مع "دروكنغ"، الذي قاد عمليات التلاعب في التعليقات على الأخبار على الانترنت، لصالح الحزب الديمقراطي، قبل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي.كما يشتبه في حضور كيم لعرض للمدون حول برنامج كمبيوتر مصمم للتلاعب في التعليقات، في نوفمبر 2016.وخلال الجولة الأولى من الاستجواب التي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، نفى كيم جميع الادعاءات الموجهة ضده.