سام سونغ تستثمر 180 تريليون وون وتوظف 40 ألفًا خلال 3 سنوات

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تخطط شركة سام سونغ للإلكترونيات لاستثمار ما مجموعه 180 تريليون وون، أي حوالي 160 مليار دولار، في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توظيف 40 ألف شخص إضافي، على مدار السنوات الثلاث القادمة.وكشفت الشركة عملاقة الإلكترونيات عن خطتها أمس الأربعاء، كجزء من إجراءات إنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل.وسوف تقوم الشركة بضخ 130 تريليون وون في عملياتها المحلية، خاصة في قواعد الإنتاج الرئيسية، في محاولة لزيادة الطلب على مجالات الذكاء الصناعي والخدمات الشبكية من الجيل الخامس.وسوف تستثمر ما يقرب من 25 تريليون وون في مشروعات تتعلق بالذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية، لتعزيز قدرتها التنافسية ضمن الثورة الصناعية الرابعة.ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطة تأثير في خلق 700 ألف فرصة عمل.