عمليات تفتيش مشتركة بين الكوريتين للسكك الحديدية في كوريا الشمالية

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وافقت كوريا الجنوبية والشمالية على إجراء عمليات تفتيش مشتركة واسعة النطاق على مواقع السكك الحديدية في الشمال، في وقت لاحق من هذا الشهر.وكانت هذه إحدى الاتفاقات التي تم التوصل إليها أمس الخميس خلال المحادثات في مكتب العبور بين الكوريتين على الجانب الغربي من الحدود.وقد عقد الجانبان جولة ثانية من المناقشات حول خططهما لتحديث وربط السكك الحديدية عبر الحدود بين الكوريتين، على النحو المتفق عليه في يونيو.وقال مسؤول من وزارة التوحيد في سيول إنه سيتم إجراء التفتيش المشترك في نهاية هذا الشهر، مضيفًا أن الطرفين اتفقا على تأكيد التفاصيل الأخرى المتعلقة بالمهمة المشتركة، بما في ذلك المشاركين ونطاق التفتيش، من خلال المناقشات المكتوبة في وقت لاحق.وقد أجرت الكوريتان عمليات تفتيش مشتركة أولية الشهر الماضي، على أجزاء من السكك الحديدية على طول المناطق الشرقية والغربية للشمال.