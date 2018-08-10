الرئاسة تتعهد بجهود شاملة للتحضير للمحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين

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قرر المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية الإعداد الشامل لجولة أخرى من المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين.وفي بيان صحفي صدر أمس الخميس، أعلن المكتب الرئاسي عن نتيجة اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد في وقت سابق من اليوم.وقالت الرئاسة إن أعضاء المجلس رحبوا باقتراح بيونغ يانغ بعقد محادثات رفيعة المستوى يوم الاثنين، لتنفيذ إعلان بانمونجيوم، وتعهدوا ببذل الجهود اللازمة للاستعداد له.كما ناقش المجلس التحقيقات الجارية في الشحنة المزعومة من الفحم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية، وقرر اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقوانين ذات الصلة.كما تم بحث موقف الرهينة المختطف في ليبيا مع الحكومة، سعيا إلى بذل كل جهد ممكن، بما في ذلك إرسال مبعوث خاص إلى ليبيا، لتأمين الإفراج عنه.