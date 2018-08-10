الكوريتان تعقدان مباحثات رفيعة المستوى الاثنين القادم

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من المقرر أن تعقد الجلسة الرابعة من المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين يوم الاثنين القادم في جناح التوحيد الواقع في الجزء الشمالي من قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم".ويأتي عقد هذه المبحثات بناء على اقتراح عرضته كوريا الشمالية، بينما كانت الجلسات الثلاث السابقة من المباحثات قد عقدت بناء على اقتراح من جانب كوريا الجنوبية.وقالت حكومة سيول إنه سيتم خلال هذه الجولة بحث القضايا المتعلقة بمباحثات القمة الثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" المتوقع عقدها في الخريف القادم، بما في ذلك موعد ومكان المحادثات.كما سيتم بحث القضايا الأخرى المتعلقة بإنشاء مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين وسبل تخفيف حدة التوتر العسكري بين الكوريتين.