بيونغ يانغ تنتقد واشنطن بسبب تعزيز العقوبات

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أصدره أمس الخميس إن بعض المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى يعملون على غير رغبة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من خلال توجيه مزاعم لا أساس لها ضد كوريا الشمالية، والقيام بمحاولات مستميتة لزيادة العقوبات والضغوط الدولية عليها.وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة عرقلت طلبا للجنة الأولمبية الدولية للسماح بإرسال معدات رياضية إلى كوريا الشمالية لمساعدة رياضييها في استعداداتهم للألعاب الأولمبية، كما عرقلت حضور ممثلين رفيعي المستوى عن الدول حول العالم لمراسم الاحتفال بالذكرى السبعين على تأسيس كوريا الشمالية.وأكد البيان أن بيونغ يانغ أوقفت التجارب الصاروخية والنووية، وقامت بتفكيك موقع للتجارب النووية منذ أواخر العام الماضي، ومع ذلك لا تزال واشنطن مصرة على فرض المزيد من العقوبات عليها.وأضاف أن كوريا الشمالية لديها نية لتنفيذ نزع السلاح النووي على مراحل، مشيرا بذلك إلى أنها ترفض طلب الولايات المتمحدة للنزع الكامل لسلاحها النووي أولا.