وزير الخارجية الكوري الشمالي يؤكد أن يونغ يانغ ستحتفظ بعلومها النووية

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قال وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" إن كوريا الشمالية وافقت على نزع السلاح النووي إلا انها ستحتفظ بعلومها النووية لأنها تعلم أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن عدائها.جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الشوري الإيراني "علي لاريجاني" أمس الخميس في طهران حيث أضاف الوزير الكوري الشمالي أن طبيعة العمل مع الولايات المتحدة صعبة.وأكد أنه من الضروري أن تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها لتحقيق النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن واشنطن لا تقوم بذلك.وقال إن كوريا الشمالية تتابع مسألة تطوير الاقتصاد كمسألة أساسية، وهو الأمر الذي يتطلب توفير الأمن، وأنه من الضروري لتحقيق ذلك تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية.وعبر عن توقعاته المتفائلة بشأن مشروع ربط الطرق ومشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بينهما.ومن جانبه، أكد "على لاريجاني" أن الولايات المتحدة تتحدث جيدا خلال المفاوضات، لكنها لا تلتزم بتعهداتها عمليا عند التنفيذ.وكان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" قد أكد في أثناء استقباله لوزير الخارجية الكوري الشمالي أن المجتمع الدولي لم يعد يثق في الولايات المتحدة.