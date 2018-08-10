انتهاء الجولة الثانية من التحقيقات مع حاكم مقاطعة كيونغ سانغ

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قام فريق التحقيقات الخاص بفضيحة تزوير الآراء على الإنترنت المتورط فيها المدون المعروف باسم "دروكينغ"، بإجراء الجولة الثانية من الاستجوابات مع "كيم كيونغ سو" محاكم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، واستغرقت أكثر من 20 ساعة.يذكر أن الحاكم "كيم"، النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الحاكم، متهم بالتواصل مع "دروكينغ" الذي قاد عمليات التلاعب في التعليقات على الأخبار على الإنترنت لصالح الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي.كما يشتبه في حضوره لعرض للمدون حول برنامج كمبيوتر مصمم للتلاعب في التعليقات في نوفمبر من عام 2016.وخلال استجواب الأمس، قام فريق التحقيقات الخاص باستدعاء الحاكم "كيم" والمدون "دروكينغ" ومواجهتهما في مكان واحد لمدة 3 ساعات ونصف للتأكد من صحة تصريحات كل منهما.وعبر الحاكم "كيم" بعد انتهاء التحقيقات معه عن أمله في إجراء تحقيقات عادلة مبنية على الحقائق دون أي نوع من الاعتبارات السياسية.ويخطط فريق التحقيقات الخاص لاتخاذ قرار بشأن مطالبة المحكمة بإصدار أمر بالقبض على الحاكم "كيم" خلال هذا الأسبوع.