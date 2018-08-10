توفعات بتجاوز ححم السوق العالمية لذاكرة دي رام يتجاول 100 مليار دولار

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من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق العالمية لذاكرة "دي رام" 100 مليار دولار هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "آي سي إنسايتس" المتخصصة في أبحاث أسواق المعلومات والاتصالات، من المتوقع أن يصل إجمالي حجم مبيعات ذاكرة "دي رام" على مستوى العالم إلى 101.6 مليار دولار هذا العام، بزيادة نسبتها 39% مقارنة بالعام الماضي.وكانت الشركة قد توقعت في تقريرها في شهر مارس الماضي أن يصل حجم السوق إلى 99.6 مليار دولار.وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تصل حصة ذاكرة "دي رام" من إجمالي حجم السوق العالمية لأشباه الموصلات إلى 24% هذا العام.كما توقع التقرير أن يصل حجم السوق العالمية لذاكرة "فلاش" من نوع "ناند" إلى 62.6 مليار دولار هذاالعام، بحيث تبلغ حصة هاذين النوعين من الذاكرة الراقمية من بين إجمالي حجم السوق العالمية لأشباه الموصلات، 38%.الجدير بالذكر أن حصة شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات من إجمالي حجم السوق العالمية لذاكرة "دي رام" تبلغ 44.9% ، وتليها شركة "إس كيه هاينكس" الكورية بنسبة 27.9%.أما حصة "سام سونغ" في سوق ذاكرة "ناند فلاش" فتصل إلى 37% ، وشركة "إس كيه هاينكس" 9.8%.