واشنطن تؤكد استمرار المفاوضات مع بيونغ يانغ بمختلف الوسائل

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المفاوضات مع كوريا الشمالية مستمرة بشكل يومي وبمختلف الوسائل.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "هيذر نويرت" في موجز صحفي أمس الخميس أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مستمرتان في إجراء حوار بين مسؤوليهما يوميا أو كل يومين، إما عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية، أو غيرها من الوسائل.وتشير تصريحات المتحدثة الأمريكية إلى أن المفاوضات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ تجري حاليا بشكل غير علني، رغم أن هذه المفاوضات تبدو وكأنها تعاني من حالة جمود.وفيما يخص الجدل حول استيراد كوريا الجنوبية فحما كوريا شماليا، قالت المتحدثة "نويرت" إن الولايات المتحدة تثق في حكومة كوريا الجنوبية، وأن الحكومة الأمريكية تتعاون تعاونا وثيقا مع كوريا الجنوبية.