منتخب كرة القدم الكوري الجنوبي للناشئين يتوجه إلى بيونغ يانغ

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توجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للناشئين اليوم الجمعة إلى بيونغ يانغ للمشاركة في بطولة كرة القدم الدولية للناشئين التي ستقام هناك بدءا من يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري ولمدة ستة أيام.ويضم الوفد الكوري الجنوبي 151 عضوا، بمن فيهم 84 من اللاعبين والمسؤولين الرياضيين و20 من الصحفيين.وسيرأس الوفد "تشيه مون سون" حاكم مقاطعة "كانغ وان".وسيعود الوفد الكوري الجنوبي إلى البلاد يوم التاسع عشر من هذا الشهر باستخدام الطريق البري الذي زار من خلاله كوريا الشمالية.وعلى صعيد آخر، وصل اليوم الجمعة إلى سيول وفد رياضي كوري شمالي للمشاركة في مباراة لكرة القدم بين العمال في الكوريتين، ستقام غدا السبت.ويضم الوفد 64 شخصا، على رأسهم رئيس اتحاد العمال الكوري الشمالي.وسيعود الوفد الكوري الشمالي إلى بلاده بعد غد الأحد.