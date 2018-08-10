الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قوات فضائية بحلول عام 2020

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قالت الحكومة الأمريكية إنها قررت إنشاء قوات فضائية بحلول عام 2020.وصرح نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" أمس الخميس بأن الفضاء الذي كان في السابق سلميا وغير مأهول، أصبح مزدحما وعدائيا، مؤكدا على ضرورة إنشاء قوات فضائية لمواجهة تلك التغيرات.ومن المتوقع أن يكون إنشاء قوات فضائية أمريكية إشارة على انطلاق سباق دولي فعلي للسيطرة على الفضاء.وقال "بينس" إن الصين وروسيا قد قامتا بتحويل الفضاء إلى مكان للعمليات العسكرية، مشيرا إلى أنهما تجريان تجارب في الفضاء قد تسمح لهما بوضع أقمار صناعية على مسافة قريبة من الأقمار الأمريكية.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أمر في وقت سابق بتشكيل قوات عسكرية فضائية، داعيا إلى فرض السيطرة الأمريكية في هذا المجال.الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية ستقوم بإعداد مشروع قانون حول تشكيل قوات عسكرية فضائية، وسيتم طرح هذا المقترح على الكونغرس في مطلع العام القادم كجزء من الميزانية المقترحة لإدارة "ترامب" لعام 2020.