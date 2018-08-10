الحكومة الكورية تؤكد استمرار التعافي الاقتصادي للشهر التاسع على التوالي

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والاستراتيجية الكورية اليوم الجمعة، اتضح أن الاقتصاد الكوري استمر في التعافي لـ9 أشهر متتالية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي نتيجة لانتعاش الصادرات.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية في شهر يوليو الماضي قد تجاوز 50 مليار دولار وللشهر الخامس على التوالي بسبب زيادة حجم صادارت المنتجات النفطية والحديد وأشباه الموصلات، بالتوازي مع الانتعاش الاقتصادي العالمي.وقال التقرير إن حجم الصادرات خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام قد زاد بنسبة 6.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم الإنتاج الصناعي في شهر يونيو الماضي انخفض بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الأسبق، وانخفض أيضا حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية بنسبة 5.9% في يونيو الماضي وللشهر الرابع على التوالي.وشهد عدد الموظفين الجدد في شهر يونيو الماضي زيادة بـ106 آلاف شخص فقط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأكد التقرير أن عدم اليقين بشأن النظام التجاري الدولي الناتج عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يشهد توسعا في الآونة الأخيرة.