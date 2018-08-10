كوريا الجنوبية ترسل 500 ألف دولار مساعدات إنسانية لإندونيسيا

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن الحكومة الكورية قررت إرسال مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار إلى منكوبي الزلزال الذي ضرب إندونيسيا مؤخرا، وذلك عن طريق منظمة الصليب الأحمر الإندونيسية.وعبرت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار في حياة المنكوبين وإعادة تعمير ما دمره الزلزال في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى استعداد الحكومة الكورية لتقديم مساعدات إنسانية للدول التي تتعرض لخسائر ناجمة عن الكوارث الطبيعية.وكانت الحكومة الإندونيسية قد أوضحت في بيان رسمي أن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 259 شخصا بسبب الزلزال الذي ضرب جزيرة "لومبوك" الإندونيسية يوم الأحد الماضي.وقررت وزارة الخارجية اليوم رفع تحذيرها من السفر إلى جزيرة "لومبوك" من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية.