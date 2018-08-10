السياسية سيول تقول إنها ستقدم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية في الوقت المناسب

قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 8 ملايين دولار لكوريا الشمالية عن طريق منظمات دولية في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع بصورة شاملة.

وكان تقرير بثه راديو صوت أمريكا قد أشار إلى أن الحكومة الأمريكية قلقة من احتمال أن يعرقل تقديم هذه المساعدات الكورية الجنوبية عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد في سيول "لي يو جين" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن الوزارة تجري حاليا مشاورات مع بعض المنظمات الدولية حول القضايا المتعلقة بتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية.

وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية ستتخذ القرارات التي تتعلق بالتعاون والتبادل بين الكوريتين بالتوازي مع التطورات التي ستحدث في عملية نزع السلاح النووي.