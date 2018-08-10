الكشف عن وصول 7 شحنات من الفحم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية

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كشفت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية اليوم الجمعة عن نتائج تحقيقاتها في قضية وصول شحنات من الفحم الكوري الشمالي بشكل غير شرعي إلى البلاد.وأشارت نتائج التحقيقات إلى أن 3 شركات كورية جنوبية استوردت ما مجموعه 35 ألف طن من الفحم والحديد الكوري الشمالي، بقيمة 6.6 مليار وون على 7 مرات خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر أكتوبر من العام الماضي، من خلال تزوير شهادات المنشأ.كما أشارت إلى أنه قد تم شحن الفحم الكوري الشمالي في سفن أجنبية من موانئ روسية، ليتم من خلال ذلك تزوير شهادات المنشأ وكأنه فحم روسي.وقالت هيئة الجمارك إن الشركات الكورية الجنوبية الثلاث قامت باستيراد الفحم الكوري الشمالي ذي السعر المنخفض بسبب العقوبات الدولية، للاستفادة من فارق السعروتحقيق أرباح من خلال بيعه في السوق الكورية الجنوبية.وكانت هيئة الجمارك الكورية قد أجرت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي تحقيقات مع 9 سفن أجنبية حول قضية وصول شحنات من الفحم الكوري الشمالي إلى موانئ كوريا الجنوبية على متنها.ويقضي القرار رقم 2371 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بحظر تصدير كوريا الشمالية لمنتجاتها من الفحم والمواد المعدنية والحديد، كما يحظر القرار على جميع دول العالم استيراد تلك المواد.