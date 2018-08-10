وفد كوري شمالي مكون من عمال يصل إلى سيول

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وصل وفد كوري شمالي مكون من 64 عاملا إلى سيول أمس الجمعة للمشاركة في مباراة كرة قدم تجمع عمالا من الكوريتين يوم 11 أغسطس في ملعب سانغ آم في العاصمة سيول.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها حدث من هذا النوع بين الكوريتين منذ إعلان بيان بان مون جوم في 27 أبريل الماضي، مما قد يشير إلى احياء العلاقات المجمدة بين الكوريتين طوال السنوات التسع الماضية.انطلقت مباراة كرة القدم في ملعب سانغ آم في سيول في الساعة الرابعة بعد الظهر، بحضور حوالي 30 ألف مواطن وعامل من الكوريتين.وبرمج لهذا الحدث مبارتان، الأولى بين الفريق الكوري الجنوبي المكون من منتسبي اتحاد العمال والفريق الكوري الشمالي المكون من عمال البناء في الاتحاد العام للمهن الكورية الشمالية، بينما تجمع المباراة الثانية بين فريق اتحاد العمال الديمقراطي الكوري الجنوبي وفريق عمال الصناعات الخفيفة في الاتحاد الكوري الشمالي.ومن المقرر أن يجتمع المشاركون مرة أخرى في مأدبة ترحيبية في وقت لاحق من المساء، حيث سيلقي رئيس بلدية سيول "بارك وون-سون" خطاب تهنئة.