كوريا الشمالية تنتقد الأمين العام للأمم المتحدة عقب تصريح بشأن العقوبات عليها

انتقدت كوريا الشمالية الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" لتحدثه عن فرض عقوبات على كوريا الشمالية ونزع سلاحها النووي خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة قالت في بيان الجمعة إن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يساهم في بناء السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية بدلا من المطالبة بعقوبات لإرضاء دولة معينة.ومن المرجح أن الدولة المعينة التي أشارت إليها البعثة في بيانها هي الولايات المتحدة التي أصرت على وجوب فرض عقوبات قوية على بيونغ يانغ حتى يتخذ النظام إجراءات جوهرية نحو نزع السلاح النووي.وقالت البعثة الكورية الشمالية لدى الأمم المتحدة إن الأمين العام أدلى بتصريح "غير مبالٍ".وكانت وكالة أنباء كيودو اليابانية قد ذكرت أنه خلال المحادثات بين الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في طوكيو يوم الأربعاء، اتفق الجانبان على وجوب الإبقاء على عقوبات الأمم المتحدة لنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.