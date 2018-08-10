تنسيق مستمر بين سيول وواشنطن لعقد مباحثات القمة الثالثة بين الكوريتين

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قال مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن الحكومة الكورية تناقش خططها مع واشنطن من أجل عقد قمة ثالثة بين الكوريتين هذا العام.كما قال المصدر إنه يُحتمل أن يتغير مكان عقد المباحثات رغم أنه من المفترض أن تُعقد في منطقة بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين، وفقا لما جاء في "بيان بانمونجوم".كما قال المصدر إنه سيُتخذ قرار بشأن موعد مباحثات القمة الثالثة خلال مباحثات رفعية المستوى بين الكوريتين ستعقد يوم 13 اغسطس.أما فيما يتعلق بموعد إعلان نهاية الحرب الكورية رسمياً، قال المصدر إنه من المحتمل جداً أن يحدث بعد القمة المشتركة بين الكوريتين.وأضاف أن الحكومة تسعى للتنسيق مع الولايات المتحدة حول مباحثات القمة الثالثة مشيرا إلى أنها تبذل جهودها مجددا للعب دور الوسيط بين بيونغ يانغ وواشنطن.