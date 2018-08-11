رئيس الوزراء يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا

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سيحضر رئيس الوزراء "لي ناك يون" حفل افتتاح دورة الألعاب الأسيوية لهذا العام المقرر انعقادها في جاكرتا-باليمبانغ بإندونيسيا في 18 أغسطس.وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن لي سيبقى في إندونيسيا حتى العشرين من هذا الشهر، حيث سيحضر عددا من المنافسات الرياضية التي ستشهد مشاركة رياضيين كوريين جنوبيين، بما في ذلك مباراة المنتخب الكوري لكرة السلة يوم 20 أغسطس.وسيميز دورة الألعاب الآسيوية هذا العام سير الكوريتين جنبا إلى جنب في مراسم الافتتاح والختام. كما أرسلت الكوريتان فريقا موحدا في منافسات كرة السلة للسيدات وسباق الزوارق.في تصريحات سابقة هذا الأسبوع، قال لي إن المسيرة المشتركة والفرق المشتركة مع كوريا الشمالية ستكون تجربة قيمة، طالبا من اللاعبين أن ينسجموا بشكل جيد مع نظرائهم الكوريين الشماليين داخل وخارج الملعب.