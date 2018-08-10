الحكومة تعلن عن إجراءات مضادة لموجة الحر في سبتمبر

Photo : KBS News

تخطط الحكومة للتوصل إلى إجراءات شاملة لمواجهة موجات الحرارة بحلول الشهر المقبل، بما في ذلك وضع دليل حول كيفية التعامل مع الطقس شديد الحرارة.وقالت وزارة الداخلية والسلامة أمس الجمعة إنها اتخذت القرار في اجتماع مع الوكالات المعنية والحكومات الإقليمية.وتشمل الخطط المحتملة التي نوقشت خلال الاجتماع تقديم المساعدة المالية الكافية لأنظمة التكييف في المدارس الابتدائية والثانوية، وتعديل أوقات الدراسة للطلاب.كما تدرس الحكومة زيادة عدد الحافلات الصغيرة للمناطق السكنية التي تضم عددًا كبيرًا من الأسر ذات الدخل المنخفض.كما حث وزير الداخلية والسلامة "كيم بوم كيوم" المسؤولين المشاركين على مراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة لتسهيل التنفيذ السريع للميزانيات عند مواجهة موجات حر.