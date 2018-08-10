مبعوث كوري خاص إلى ليبيا لحل أزمة الرهينة الكوري الجنوبي

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أرسلت سيول مبعوثًا خاصًّا إلى طرابلس لحل أزمة المواطن الكوري الجنوبي المختطف في ليبيا.واختطفت المواطن الكوري من قبل ميليشيا مجهولة الهوية رفقة ثلاثة فلبينيين يعملون في مشروع للمياه في ليبيا، في السادس من يوليو الماضي.ووفقًا لوزارة الخارجية الكورية، فقد غادر السفير الكوري الجنوبي السابق لدى كازاخستان "بيك جو هيون" مطار إنتشون الدولي بعد ظهر أمس الجمعة، متوجِّهًا إلى ليبيا.ومن المتوقع أن يطالب المبعوث الخاص الحكومة الليبية بالمزيد من التعاون لتأمين الإفراج عن المواطن الكوري. ويعتزم بيك البقاء في ليبيا لمدة يومين أو ثلاثة، ولكن قد يمدد رحلته إذا لزم الأمر.