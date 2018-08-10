أحزاب المعارضة تنتقد الحكومة بسبب واردات غير قانونية من الفحم الكوري الشمالي

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دعا حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، إلى إجراء تحقيق برلماني في قضية دخول فحم كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية، بصورة غير قانونية.وقال النائب "شيل جيه تشول" في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إنَّ البرلمان بحاجة إلى التحقيق في الأمر لتوضيح الشكوك العالقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دائرة الجمارك الكورية عن نتائج تحقيقاتها التي استمرَّت لأشهر في القضية، وكشفت عن قيام ثلاث شركات كورية جنوبية باستيراد 35 ألف طن من الفحم والحديد الخام من كوريا الشمالية عبر روسيا، بقيمة 6.6 مليار وون، بين أبريل وأكتوبر من العام الماضي.واتَّهم النائب وزارة الخارجية ودائرة الجمارك بتعمد غض الطرف عن تلك الشحنات، واصفًا ذلك بالإهانة الدولية التي تضر بمصداقية كوريا الجنوبية.وادَّعى أنَّ نتائج التحقيقات يمكن أن تضع الشركات الكورية الجنوبية، بما في ذلك الشركات المالية والصناعات ذات الصلة، في خطر مواجهة المقاطعة. كما حذر الحكومة من الدعاوى القانونية المحتملة من الدول الأخرى المعنية.وأشار شيم إلى وجود شكوك غير محسومة حول احتمال تهريب المزيد من موارد كوريا الشمالية، كالنفط.