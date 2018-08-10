ممثلو العمال الكوريين الشماليين يعودون لبلادهم بعد اختتام زيارتهم لكوريا الجنوبية

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عاد ممثلو العمال الكوريين الشماليين إلى بلادهم بعد اختتام زيارتهم لكوريا الجنوبية والتي استغرقت ثلاثة أيام.وضمن الجولة الأخيرة من جدول أعمال زيارتهم لكوريا الجنوبية، قاموا بزيارة لمقبرة "جون تيه إيل" العامل الشاب الذي فجر انتفاضة عمالية ساخنة في عام 1970 من خلال إشعال النار في نفسه مطالبا بتحسين أحوال العمال آنذاك.كما قاموا بزيارة لمقبرة السيدة "لي سو سون" والدة "جون تيه أيل"، ومقبرة القس "مون إيك هوان" الذي مارس أنشطة لدعم التوحيد بين الكوريتين.وفي أثناء إقامة الوفد الكوري الشمالي في كوريا الجنوبية، تم تنظيم مباراة ودية لكرة القدم بين عمال الكوريتين، وإصدار بيان مشترك يدعو إلى تنفيذ ما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام محادثات القمة بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي.كما اتفق الجانبان على عقد اجماع لممثلي عمالهما يوم الرابع من شهر أكتوبر القادم لبحث القضايا المتعلقة بتنفيذ مشروعات التبادل الثنائي المنتظم بينهما.