مجموعة هان هوا تستمر 19.5 مليار دولار خلال الـ5 سنوات القادمة

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كشفت مجموعة شركات "هان هوا" الكورية عن خطة لاستثمار مبلغ 22 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 19.5 مليار دولار، خلال السنوات الخمس القادمة ، وتوفير 35 ألف وظيفة جديدة خلال تلك الفترة.وبموجب الخطة المعلنة، ستقوم مجموعة "هان هوا" باستثمار 4.4 تريليون وون سنويا، وهو ما يعد أعلى بنسبة 37% من متوسط الاستثمارات السنوية للمجموعة خلال السنوات الثلاث الماضية، البالغ 3.2 تريليون وون.وسيتم استثمار 4 تريليونات وون من إجمالي حجم الاستثمارات في تعزيز القدرة التنافسية الدولية لمجموعة شركات "هان هوا" في مجالات قطع غيار الطائرات والصناعات الدفاعية.كما سيتم تخصيص 5 تريليونات وون في مجال صناعة البتروكيماويات، و4 تريليون وون أخرى في تطوير منتجعات للترفيه والتسوق.وقالت مجموعة "هان هوا" إنها ستقوم بتوظيف 7 آلاف موظف جديد سنويا خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك بعد أن ظلت توظف ما يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف موظف جديد سنويا.