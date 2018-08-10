كوريا الجنوبية تمنع دخول 4 سفن تستخدم في نقل الفحم الكوري الشمالي

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية منع دخول 4 سفن إلى البلاد، لتورطها في نقل شحنات الفحم الحجري الكوري الشمالي.وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأحد أن الحكومة قررت منع 4 سفن من دخول الموانئ الكورية الجنوبية بدءا من يوم السبت الماضي، وهي: "سكاي أنجيل"، و"ريتش غلوري"، و"شاينينغ ريتش"، و"جين لونغ"، بعدما تأكد استخدامُها في نقل بضائع محظورة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.ويحظر القرار رقم 2371 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في شهر أغسطس من العام الماضي على كوريا الشمالية تصدير الفحم الحجري والحديد الخام والموارد المعدنية الأخرى.وقال مسؤول في الوزارة إنه سيتم إحالة تقرير حول نتائج التحقيق في قضية وصول شحنات الفحم الحجري الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية إلى لجنة العقوبات على كوريا الشمالية التابعة للأمم المتحدة خلال الأسبوع الجاري.وكانت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية قد كشفت يوم الجمعة الماضي عن نتائج تحقيقاتها في قضية وصول شحنات من الفحم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية، حيث أشارت النتائج إلى أن 3 شركات كورية جنوبية استوردت ما مجموعه 35 ألف طن من الفحم والحديد الكوري الشمالي بقيمة 6.6 مليار وون على 7 مرات خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر أكتوبر من الماضي من خلال تزوير شهادات المنشأ.وقالت هيئة الجمارك إن الشركات الثلاث هذه استوردت الفحم الكوري الشمالي ذي السعر المنخفض بسبب العقوبات الدولية، للاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباح من خلال بيعه في السوق الكورية الجنوبية.